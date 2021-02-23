Лунин может уйти в аренду – Реал нашел замену украинцу в Ла Лиге
22:15 - Читати українською
В мадридском клубе решили освежить конкуренцию на вратарской позиции.
Голкипер Леванте Дани Карденас попал на радары Реала, сообщает издание La Razon.
Лунин стал примером для звезд Реала в общении с фанатами
Если мадридцам удастся договориться о трансфере 23-летнего испанца, то украинский голкипер Андрей Лунин будет вынужден уйти в аренду. По информации источника, в услугах вратаря сборной Украины заинтересованы Эйбар и Гранада. Напомним, Андрей дебютировал за Реал в кубковом матче против Алькояно (1:2).
Стоит отметить, Карденас также не является основным голкипером Леванте, в нынешнем сезоне Ла Лиги он провел всего два матча.
Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter