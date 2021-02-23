Голкипер Леванте Дани Карденас попал на радары Реала, сообщает издание La Razon.

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Если мадридцам удастся договориться о трансфере 23-летнего испанца, то украинский голкипер Андрей Лунин будет вынужден уйти в аренду. По информации источника, в услугах вратаря сборной Украины заинтересованы Эйбар и Гранада. Напомним, Андрей дебютировал за Реал в кубковом матче против Алькояно (1:2).

Стоит отметить, Карденас также не является основным голкипером Леванте, в нынешнем сезоне Ла Лиги он провел всего два матча.

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