Голкипер Реала Андрей Лунин не забывает о важности общения с болельщиками.

Украинец стал единственным игроком Реала, который остановился у выхода из тренировочной базы Реала в Вальдебебасе, чтобы пообщаться с болельщиками, сообщает AS.

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Отметим, что Лунин придерживался необходимых мер безопасности, надев маску перед тем, как открыть окно. Голкипер не обошел вниманием ни одного из фанатов, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми.

Напомним, Лунин дебютировал за Реал в 1/16 Кубка Испании против Алькояно, но "сливочные" умудрились вылететь из турнира, уступив третьолиговий команде (1:2). Этот поединок стал единственным для украинца в текущем сезоне.

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