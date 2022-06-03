Украинский кипер Реала Андрей Лунин уже в скором времени должен принять окончательное решение о своем будущем на Бернабеу.

Королевский клуб рассматривает несколько опций относительно дальнейшей карьеры Лунина в клубе, пишет Marca.

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Во-первых, мадридцы хотели бы, чтобы украинец остался в команде. Им все довольны, да и не нужно выходить на рынок в поисках замены. Кроме того, у Реала был очень неудачный опыт аренд Лунина в Овьедо и Леганес.

Впрочем, в клубе с пониманием относятся к беспокойству голкипера по поводу игровой практики, так что если дело дойдёт до аренды, она будет только с гарантиями игрового времени. Приоритет Реала в этой ситуации – выступления Андрея в Ла Лиге.

С другой стороны, "сливочные" стремятся подстраховаться новым контрактом с голкипером. Действующее соглашение Андрея действует до конца сезона 2023/24 и в Реале очень не хотят, чтобы после успешного сезона в аренде украинец вернулся со всего одним годом контракта. В таких условиях мадридцы рискуют лишиться денег на перспективном трансфере.

В случае ухода Лунина, мадридцы вынуждены будут искать замену. В роли второго вратаря "бланкос" видят Давида Оспину, с которым Карло Анчелотти работал в Наполи. Кроме того, Реал подпишет Габриэля Слонину в качестве третьего номера, но его берут под Кастилью.

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