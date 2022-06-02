Стороны заключили контракт на 4 года, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Предыдущим клубом Рюдигера был Челси. В 2017 году лондонцы заплатили Роме за защитника 35 млн евро. Антонио провел в футболке "синих" 203 матча и отличился 12-ю голами. Челси хотел сохранить лидера обороны, однако тот отказался подписывать новое соглашение и получил статус свободного агента.

Презентация 29-летнего Рюдигера в Реале состоится 20 июня, начало в 11:00 по Киеву.

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