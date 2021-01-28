Бетіс перебуває у пошуках підсилення воротарської позиції. "Зелено-білі" полюють за голкіпером Гранади Руєм Сільвою, але на нього також претендує Севілья. Через це клуб розглядає альтернативні варіанти.

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За інформацією Fichajes, андалусійці незадоволені нестабільністю Хоеля Роблеса та Дані Мартіна, а Клаудіо Браво багато пропускає через травми. Якщо не вдасться підписати Руя Сільву, Бетіс на наступний сезон спробує запросити Андрія Луніна. Перехід українця може відбутися на правах оренди або й повноцінного трансферу.

Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал в 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно – "вершкові" примудрились вилетіти з турніру, поступившись третьоліговій команді у екстратаймах (1:2). Нещодавно "Футбол 24" повідомляв, що мадридці не мають наміру прощатися з голкіпером збірної України.

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