"Питання не в тому, кого переживе або не переживе Лунін. Контракт підписаний на 6 років, пережити він може масу людей – Рамоса, Марсело та інших нинішніх зірок. Питання в тому, що відбувається з одним з найкращих голкіперів України Андрієм Луніним, який перестав бути номером один і в збірній зараз не є навіть номером два.

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Багато в чому зіграла свою роль сума контракту і його особисті умови, які не дратують керівництво Реала. Там не такі гроші, щоб хтось всередині питав: "Що ж ми взяли футболіста, а він не грає? Хто за це буде відповідати? Давайте показувати ефективність". Ми пам'ятаємо, що на Луніна претендував ряд клубів: з українських був Шахтар, з італійських – Інтер і Наполі. Був ще Уотфорд, а також Зальцбург, який зупинився на 6 мільйонах. Тоді Лунін в'їхав в Реал як Д'Артаньян на білому коні – 9,5 мільйона євро і по руках. Від такої пропозиції не відмовляються, тому Лунін вибрав цей варіант.

Далі сталося те, що сталося. 6 років контракту стали "золотою кліткою" для Луніна. Особисті умови далеко не найвищі в Реалі – він отримує від 35 до 40 тисяч євро на місяць, тобто близько півмільйона на рік. Для "вершкових" це не найбільші гроші, тому це могло зіграти роль. Ті, кого підписують дорожче, до них буде більше уваги – клуб зацікавлений відбити на них свої гроші", – сказав Денисов у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, українець перебрався в Мадрид влітку 2018-го, але вже тричі побував у орендах. Лунін встиг пограти за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. За основну команду Реала провів лише один матчі в рамках Кубка Іспанії.

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