В сезоне 2020/21 Лунин наконец дебютировал за Реал в официальном матче, но ту игру трудно назвать удачной. Мадридцы уступили скромному Алькояно в Кубке Испании и вылетели из турнира. Соответственно, тот поединок может остаться для украинца единственным в текущем сезоне.

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Андрей разочарован своим положением в Реале. Вратарь сборной Украины понимает, что у него нет шансов вытеснить Тибо Куртуа, поэтому якобы решился на смену клуба. Текущий сезон является последним для Лунина в Мадриде, а летом голкипер окончательно покинет "сливочных" и перейдет в другой клуб, утверждает Fichajes.

Издание отмечает, что Лунин сам решил уйти из Реала, ведь отличная игра бельгийца не оставляет шансов экс-киперу Зари, который перебрался в Мадрид летом 2018-го, но уже трижды побывал в аренде. Украинец успел побыть в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо.

В то же время, по информации "Футбол 24", никаких решений о трансфере как Лунин, так и Реал не принимали. Клуб продолжает доверять 22-летнему голкиперу даже несмотря на то, что роль Андрея ограничивается статусом дублера Тибо Куртуа. В Мадриде довольны работой украинца и ожидают дальнейшего прогресса.

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