"Я не знаю, был ли я несправедлив к Лунину. Когда у вас есть команда такого уровня, иногда вам приходится быть несправедливым. Это очень сложный вопрос в условиях, когда у тебя есть состав с игроками такого уровня.

Лунин против Яремчука в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 5:1

Тот же Модрич очень хотел сыграть с первых минут, но в итоге начинал матч на скамейке запасных. И не потому, что он плохой игрок, ни в коем случае, это просто вопрос выбора. Это никогда не было легко.

Но в итоге это была наша лучшая игра. Валенсия не показала своего уровня, потому что мы играли очень хорошо. За исключением первых нескольких минут, матч был идеальным.

Родриго и Винисиус вернулись к своей лучшей форме. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, играя с чрезвычайным качеством. Поэтому можно сказать, что они вернулись.

Жирона? Они играют очень хорошо, и, наверное, лучше, чем мы. Они бьются за результат в каждой игре, поэтому действительно могут бороться за победу в чемпионате. Я в этом не сомневаюсь", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Лунин второй раз подряд вышел в основе Реала и помог команде одолеть Валенсию (5:1), пропустив единственный гол на последних минутах.

После 13-ти туров "сливочные" идут в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая двумя очками Жироне.

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