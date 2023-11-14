Андрей Лунин является лучшим вратарём Ла Лиги с точки зрения спасения своих ворот. Его показатель сэйвов составляет 85%, и он опережает Кепу Аррисабалагу (77%). Об этом информирует Relevo, ссылаясь на DAZN.

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В матче с Брагой Лунин совершил 4 спасения, включая взятый пенальти, в матче с Валенсией – 3 спасения (2 из которых – "весьма достойные"). Единственный гол в матче против "лос чес" был пропущен не по вине голкипера – ошиблась оборона. Не зря после обеих игр одноклубники поздравили Андрея с отличной игрой, осознавая его непростое положение в стане "бланкос".

Помимо сэйвов Лунина, тренерский штаб Реала подчеркнул прогресс Андрея в игре ногами в этих двух встречах. Несколько сезонов назад это было его главной проблемой. В матче с Брагой он совершил 15 точных передач из 18, в матче с Валенсией – 22 точные передачи из 25.

Несмотря на то, что украинский вратарь замечательно проявил себя в матчах с Брагой и Валенсией, Реал не спешит предлагать ему новый контракт. Начиная с января Лунин будет иметь право подписать контракт с новым клубом на следующий сезон.

Сообщается, что Андрей использовал недоверие к себе как мотивацию, которая вылилась в хорошие выступления. По этой причине в Реале не исключают продление контракта с украинцем. Клуб изучает, стоит ли сделать на него ставку, или же подписать Кепу на полноценной основе. В то же время, согласно источнику, руководство Мадрида поймёт, если Лунин захочет уйти. Он заслужил право выбора после многих лет пребывания в тени Тибо Куртуа.

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