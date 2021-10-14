Голкипер Реала Андрей Лунин может попрощаться с мечтой о выступлениях за мадридский клуб.

Андрей Лунин сделает запрос к руководству Реала о своем трансфере, сообщает Defensa Central. Он вроде бы недоволен своей ролью на Бернабеу.

Лунин поймал кураж на тренировке Реала – нарезка мастерских сейвов украинца

Украинец намерен летом покинуть мадридский клуб из-за отсутствия игровой практики. Источник отмечает, что у 22-летнего голкипера не должно быть проблем с поиском места работы, ведь, кроме предложений из Испании, им еще интересуются другие европейские клубы.

Напомним, в 2018-м Лунин перебрался из Зари в Реал за 8,5 млн евро и пока выполняет функции запасного голкипера после Куртуа.

"Тут вважають, що Лунін отримає шанс": дебютант збірної України відмовив Динамо і проходить жорстку підготовку в Іспанії