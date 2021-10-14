Голкіпер Реала Андрій Лунін може попрощатись з мрією щодо виступів за мадридський клуб.

Андрій Лунін зробить запит до керівництва Реала щодо трансферу, повідомляє Defensa Central. Він начебто незадоволений своєю роллю на Бернабеу.

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Українець має намір влітку покинути мадридський клуб через відсутність ігрової практики. Джерело зазначає, що у 22-річного голкіпера не повинно бути проблем з пошуком місця роботи, адже, окрім пропозицій з Іспанії, ним ще цікавляться інші європейські клуби.

Нагадаємо, у 2018-му Лунін перебрався із Зорі до Реала за 8,5 млн євро і поки виконує функції запасного голкіпера після Тібо Куртуа.

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