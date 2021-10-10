Украинский голкипер Реала продолжает феерить в Мадриде, но, к сожалению, пока только на тренировках.

Андрей Лунин тяжелыми усилиями борется за свое место в королевском клубе, о чем делится с фанами в Instagram.

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22-летний украинец опубликовал видео с несколькими замечательными сейвами на тренировке Реала в своем исполнении. Фаны мадридского клуба в комментариях отмечают мастерство Андрея и называют его будущим "сливочных".

Напомним, в 2018-м Лунин перебрался из Зари в Реал за 8,5 млн евро и пока выполняет функции запасного голкипера команды Анчелотти.

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