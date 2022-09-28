Голкиперы Андрей Лунин и Николай Федотов получили символические призы от испанской газеты Marca в знак солидарности с Украиной.

Голкипер Реала получил награду фейр-плей имени Антонио Пуэрты и Даниэля Харке за то, что использует свою популярность и медийность для освещения войны России против Украины, а также призыва мирового сообщества к поддержке своей родины, сообщает Marca .

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Вратарю Понферрадины вручили аналогичный приз, ведь он с первых дней полномасштабного вторжения России защищал Украину в рядах ВСУ. Лунин не смог побывать на Marca Awards Gala, ведь только вчера отыграл за сборную против Шотландии (0:0) в Лиге наций. Федотов посетил мероприятие, где получил награду и призвал Европу в дальнейшем поддерживать украинцев.

"Мне нравится участие Ла Лиги. Люди должны знать, что происходит. Я провел два месяца на улице, защищая свою страну, но теперь хочу наслаждаться футболом. Не вижу близкого завершения войны, но если Европа нам поможет, то это может закончиться через 3, 4 или 5 месяцев", – резюмировал Николай, который около 6 месяцев служил в ВСУ.