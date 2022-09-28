Голкіпери Андрій Лунін та Микола Федотов отримали символічні призи від іспанської газети Marca на знак солідарності з Україною.

Голкіпер Реала отримав нагороду фейр-плей імені Антоніо Пуерти й Даніеля Харке за те, що використовує свою популярність та медійність для висвітлення війни Росії проти України, а також для заклику світової спільноти до підтримки своєї Батьківщини, повідомляє Marca.

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Воротареві Понферрадіни вручили аналогічний приз, адже він з перших днів повномасштабного вторгнення Росії захищав Україну у лавах ЗСУ. Лунін не зміг побувати на Marca Awards Gala, бо лише вчора відіграв за збірну проти Шотландії (0:0) у Лізі націй. Федотов відвідав захід, де отримав нагороду й закликав Європу надалі підтримувати українців.

"Мені подобається участь Ла Ліги. Люди повинні знати, що відбувається. Я провів два місяці на вулиці, захищаючи свою країну, але тепер хочу насолоджуватись футболом. Не бачу близького завершення війни, але якщо Європа нам допоможе, то це може закінчитись через 3, 4 чи 5 місяців", – резюмував Микола, який близько 6 місяців служив у ЗСУ.

Зауважимо, трофей, який отримали два українські легіонери, вручається щороку. Він названий на честь Антоніо Пуерти та Даніеля Харке, які трагічно загинули через серцевий напад.