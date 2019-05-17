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Лунин готов играть на самом высоком уровне в Примере, – тренер Леганеса

17 мая 12:40 207 Читати українською
Лунин готов играть на самом высоком уровне в Примере, – тренер Леганеса
Хосеба Итуарте / фото из соцсетей

Тренер вратарей Леганеса, где выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, Хосеба Итуарте высоко оценил его умения.

"Андрей в восторге от Леганеса, но последнее слово относительно его возможной аренды на еще один сезон – за Реалом.

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Безусловно, он готов играть на самом высоком уровне в Примере. Я вижу в нем вратаря с огромным потенциалом и большим будущим в команде чемпионов ", – цитирует тренера Marca.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин только в шести матчах защищал ворота Леганеса, пропустив 5 голов, 2 из которых – с пенальти, а в трех матчах сохранил ворота "сухими".

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Леганес Леганес
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