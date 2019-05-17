Лунін готовий грати на найвищому рівні у Прімері, – тренер Леганеса

Тренер воротарів Леганеса, де виступає голкіпер збірної України Андрій Лунін, Хосеба Ітуарте високо оцінив його вміння.

"Андрій у захваті від Леганеса, але останнє слово щодо його можливої оренди на ще один сезон – за Реалом.

Лунін чи син Зідана – фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20

Безумовно, він готовий грати на найвищому рівні у Прімері. Я бачу в ньому воротаря з величезним потенціалом і великим майбутнім в команді чемпіонів", – цитує тренера Marca.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Лунін лише в шести матчах захищав ворота Леганеса, пропустивши 5 голів, 2 з яких – з пенальті, а в трьох матчах зберіг ворота "сухими".

Зідан хоче позбутись 14-х гравців Реала: "зелена зона" для Луніна, чистка півзахисту і серйозна трансформація атаки