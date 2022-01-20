Мадридці на старті матчу міцно затисли суперника на його половині, але могли пропустити першими.

Ельче – Реал Мадрид: Лунін потрапив у стартовий склад на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії – онлайн-трансляція

Ельче розігнав контратаку. Марсело провалився, оголивши свій фланг. Лунін пішов на перехоплення, але його відрізали передачею у центр воротарського. Здавалося, вже нічого не завадить Карільйо увігнати м'яч у сітку, але Гвідо потужним ударом зарядив у поперечину. Лише диво врятувало українського голкіпера від пропущеного м'яча.