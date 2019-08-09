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Лунин, Азар, Йович, Хамес и другие игроки Реала получили игровые номера на сезон 2019/20

18:28 117 Читати українською
Лунин, Азар, Йович, Хамес и другие игроки Реала получили игровые номера на сезон 2019/20
Эден Азар / фото Реал Мадрид

Мадридский Реал окончательно определился с игровыми номерами своих игроков.

Игроки Реала получили новые игровые номера на сезон 2019/20, передает официальный сайт "сливочных".

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Эден Азар будет выступать под символическим 7 номером, а Мариано Диас, игравший в прошлом сезоне с семеркой на спине, проведет сезон 2019/20 под 27 номером.

Украинец Андрей Лунин также получил игровой номер – наш соотечественник будет играть под 25 номером.

Другой звездный новичок мадридцев, Лука Йович, получил 18 номер. Хамес Родригес, который раньше играл под 10 номером, будет выступать теперь под 16 номером.

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