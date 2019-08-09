Лунін, Азар, Йовіч, Хамес та інші гравці Реала отримали ігрові номери на сезон 2019/20

Мадридський Реал остаточно визначився з ігровими номерами своїх гравців.

Гравці Реала отримали нові ігрові номери на сезон 2019/20, передає офіційний сайт "вершкових".

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Еден Азар виступатиме під символічним 7 номером, а Маріано Діас, який грав у минулому сезоні з сімкою на спині, проведе сезон 2019/20 під 27 номером.

Українець Андрій Лунін також отримав ігровий номер – наш співвітчизник гратиме під 25 номером.

Інший зірковий новачок мадридців, Лука Йовіч, отримав 18 номер. Хамес Родрігес, який раніше грав під 10 номером, виступатиме тепер під 16 номером.

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