Лунін – шостий гравець збірної України, який грав у Ла Лізі

Воротар Андрій Лунін вперше з'явився на полі у складі збірної України в якості легіонера.

У товариському матчі проти Туреччини збірна України не змогла перемогти, але і Андрій Лунін залишив ворота національної команди на замку.

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Це була перший вихід Луніна за збірну після переїзду в чемпіонат Іспанії. Таким чином, Андрій став шостим гравцем "жовто-синіх", які грали в Ла Лізі, повідомляє Команда 1.

Раніше, представляючи іспанські клуби, за національну команду грали: Євген Коноплянка (Севілья), Дмитро Чигринський (Барселона), Артем Кравець (Гранада), Роман Зозуля (Бетіс) і Денис Бойко (Малага).

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