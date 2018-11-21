Лунін – шостий гравець збірної України, який грав у Ла Лізі

Воротар Андрій Лунін вперше з'явився на полі у складі збірної України в якості легіонера.
У товариському матчі проти Туреччини збірна України не змогла перемогти, але і Андрій Лунін залишив ворота національної команди на замку.
Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес
Це була перший вихід Луніна за збірну після переїзду в чемпіонат Іспанії. Таким чином, Андрій став шостим гравцем "жовто-синіх", які грали в Ла Лізі, повідомляє Команда 1.
Раніше, представляючи іспанські клуби, за національну команду грали: Євген Коноплянка (Севілья), Дмитро Чигринський (Барселона), Артем Кравець (Гранада), Роман Зозуля (Бетіс) і Денис Бойко (Малага).
Дівчина Луніна опублікувала гаряче фото перед матчем Україна – Туреччина