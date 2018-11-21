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Лунін – шостий гравець збірної України, який грав у Ла Лізі

22 листопада 06:30 2 Читать на русском
Лунін – шостий гравець збірної України, який грав у Ла Лізі
Андрій Лунін / Фото ФФУ

Воротар Андрій Лунін вперше з'явився на полі у складі збірної України в якості легіонера.

У товариському матчі проти Туреччини збірна України не змогла перемогти, але і Андрій Лунін залишив ворота національної команди на замку.

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Це була перший вихід Луніна за збірну після переїзду в чемпіонат Іспанії. Таким чином, Андрій став шостим гравцем "жовто-синіх", які грали в Ла Лізі, повідомляє Команда 1.

Раніше, представляючи іспанські клуби, за національну команду грали: Євген Коноплянка (Севілья), Дмитро Чигринський (Барселона), Артем Кравець (Гранада), Роман Зозуля (Бетіс) і Денис Бойко (Малага).

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Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Денис Бойко Денис Бойко Україна Україна Збірна України Роман Зозуля Роман Зозуля Євген Коноплянка Євген Коноплянка Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Василь Кравець Василь Кравець Андрій Лунін Андрій Лунін Україна - Туреччина
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