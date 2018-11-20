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Девушка Лунина опубликовала горячее фото перед матчем Украина – Турция

15:38 191 Читати українською
Девушка Лунина опубликовала горячее фото перед матчем Украина – Турция
Анастасия

Девушка голкипера Леганеса и сборной Украины Андрея Лунина поделилась соблазнительной фотографией в соцсетях.

Анастасия в футболке сборной Украины и с сине-желтым мячом уже готова к матчу и ожидает появление Андрея в стартовом составе. А вы?

Украина – Турция: анонс товарищеского матча

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Публикация от ????????? (@n_a_s_t_y_a_21_)

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
2
час
:
31
мин
Турция
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