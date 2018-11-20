Девушка Лунина опубликовала горячее фото перед матчем Украина – Турция

Интервью — 13:00 385
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів Шарана
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Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение ИбрагимовичаИталия — 19 нояб 182
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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляцииЛига наций — 19 нояб 384
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Барселона размышляет над подписанием Йовича – скауты клуба уже просматривали игрокаГермания — 19 нояб 277
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Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рискует остаться без футболаИспания — 19 нояб 764
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