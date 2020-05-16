Лукьянчук получил травму бедра – экс-защитник Динамо пропустит около 3 месяцев

Защитник донецкой команды Павел Лукьянчук в этом сезоне больше не сыграет.

Защитник Олимпика Павел Лукьянчук получил рецидив травмы после разрыва передней мышцы бедра, сообщает официальный сайт донецкой команды.

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Вероятно, футболисту понадобится операция. Ориентировочный срок восстановления 23-летнего защитника – 2,5-3 месяца.

Напомним, Лукьянчук – воспитанник академии Динамо. С 2013 по 2019 годы играл в составе "бело-синих", выступая за молодежные команды. В 2017 году на правах аренды перешел в Олимпик, за который и дебютировал в УПЛ в матче против Александрии. Проведя сезон 2018/19 в венгерской Кишварде вернулся в Украину и заключил полноценный контракт с Олимпиком.

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