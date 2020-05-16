Лук'янчук отримав травму стегна – екс-захисник Динамо пропустить близько 3 місяців

Оборонець донецької команди Павло Лук'янчук у цьому сезоні більше не зіграє.

Захисник Олімпіка Павло Лук'янчук отримав рецидив травми після розриву переднього м'яза стегна, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

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Ймовірно, футболісту знадобиться операція. Орієнтовний термін відновлення 23-річного захисника – 2,5-3 місяці.

Нагадаємо, Лук'янчук – вихованець академії Динамо. З 2013 по 2019 роки грав у складі "біло-синіх", виступаючи за молодіжні команди. У 2017 році на правах оренди перейшов у Олімпік, за який і дебютував в УПЛ у матчі проти Олександрії. Провівши сезон 2018/19 в угорській Кішварді повернувся до України і уклав повноцінний контракт з Олімпіком.

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