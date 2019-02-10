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Лукьянчук голом помог Кишварде победить, Антон Кравченко провел дебютный матч

08:20 27 Читати українською
Лукьянчук голом помог Кишварде победить, Антон Кравченко провел дебютный матч
Павел Лукьянчук (слева) / ФК Кишварда

Кишварда с помощью украинских легионеров одолела Дебрецен в 20-м туре высшего венгерского дивизиона.

Венгрия, НБ I, 20-й тур

Кишварда – Дебрецен – 3:0

Голы: Цукалас, 42, Лукьянчук, 45, Горват, 55

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В стартовом составе хозяев на поле вышли сразу три украинца. Так, Антон Кравченко впервые вышел за Кишварду в официальном матче и сыграл на правом фланге обороны. Воспитанник киевского Динамо Павел Лукьянчук играл на противоположной бровке, а Роман Карасюк – на позиции опорного хавбека. Еще один украинец – Богдан Мельник – провел матч в запасе.

Отметим, что второй мяч Кишварды в активе Лукъянчука. Это первый гол 22-летнего защитника. Цвета венгерского клуба он защищает с лета 2018 года. Кишварда после отчетного поединка продолжает идти десятой в турнирной таблице и на 1 очко опережает зону вылета.

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