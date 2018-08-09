Лукас Перес стал партнером Ярмоленко в Вест Хэме

Интервью — 14:00 259
-
"Після поразки нас відправили копати яму". Він керує школою з арифметики і не тримає зла на Шуфрича, попри борг у 9 млн
-
Зинченко отказался от перехода в ВулверхэмптонАнглия — 12:42 448
-
Заря – Брага: анонс матча квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:30 357
-
Кепа прибыл в Лондон и подписал долгосрочный контракт с ЧелсиАнглия — 00:24 348
-
Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пивоАнглия — 8 авг 415
Все новости