Лукас Перес стал партнером Ярмоленко в Вест Хэме

Экс-игрок Карпат и лондонского Арсенала Лукас Перес стал игроком Вест Хэма.

29-летний нападающий подписал с новым клубом контракт на 3 года. Сумма трансфера не оглашается.

Заметим, что Лукас Перес несколько лет назад выступал за Карпаты, а последний сезон нападающий провел в испанском Депортиво на правах аренды.

Напомним, этим летом Вест Хэм уже подписал Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуена, Лукаша Фабиански, Иссу Диопа, Джека Уилшера и Райана Фредерикса.

Кроме того "молотки" креативным роликом представили нового футболиста.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/Wl0Ul9VifT