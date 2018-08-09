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Лукас Перес стал партнером Ярмоленко в Вест Хэме

13:00 92 Читати українською
Лукас Перес стал партнером Ярмоленко в Вест Хэме
Лукас Перес / Соцсети

Экс-игрок Карпат и лондонского Арсенала Лукас Перес стал игроком Вест Хэма.

29-летний нападающий подписал с новым клубом контракт на 3 года. Сумма трансфера не оглашается.

Заметим, что Лукас Перес несколько лет назад выступал за Карпаты, а последний сезон нападающий провел в испанском Депортиво на правах аренды.

Напомним, этим летом Вест Хэм уже подписал Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуена, Лукаша Фабиански, Иссу Диопа, Джека Уилшера и Райана Фредерикса.

Кроме того "молотки" креативным роликом представили нового футболиста.

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хэм Ярмоленко

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