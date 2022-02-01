Кадіс домовився про перехід 33-річного нападника, права на якого належали Ельче. Лукас Перес підписав контракт до літа 2023 року.

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Варто зауважити, що обидва клуби ведуть боротьбу за збереження прописки в еліті. Справи Ельче наразі кращі, а от новий клуб Переса розташувався у зоні вильоту з Ла Ліги. Щоправда, від рятівної 17-ї сходинки Кадіс відстає лише на два очки.

Лукас Перес перебрався в Ельче минулого літа на правах вільного агента. У першій половині нинішнього сезону Прімери нападник зіграв 18 матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

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