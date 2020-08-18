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Лукаку установил очередное достижение в матче с Шахтером

00:02 - Читати українською
Лукаку установил очередное достижение в матче с Шахтером
Ромелу Лукаку / UEFA

Форвард Интера не устает улучшать собственные показатели в сезоне.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Форвард миланского Интера вышел в стартовом составе на матч против Шахтера и пересек уникальную отметку сыгранных матчей, пишет OptaPaolo в своем Твиттере.

Интер – Шахтер – видео голов

Полуфинал стал для Лукаку 50-м в этом сезоне в составе "нерадзурри". Это больше всех игроков Серии А 2019/20. Более того, Ромелу попал в топ-3 по количеству сыгранных поединков за один игровой год – больше только в Дзанетти (52) и Это'о (53), которые установили эти достижения в сезоне 2010/11.

Напомним, Интер победил Шахтер со счетом 5:0 и сыграет в финале с Севильей.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы

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Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 ЛЕ
17 августа
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Теги
Лига Европы Интер - Шахтер Хав'єр Хавьер Дзанетти Самюэль Самюэль Это'О Ромелу Ромелу Лукаку Интер Интер
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