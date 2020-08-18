Лукаку установил очередное достижение в матче с Шахтером

Форвард миланского Интера вышел в стартовом составе на матч против Шахтера и пересек уникальную отметку сыгранных матчей, пишет OptaPaolo в своем Твиттере.

Интер – Шахтер – видео голов

Полуфинал стал для Лукаку 50-м в этом сезоне в составе "нерадзурри". Это больше всех игроков Серии А 2019/20. Более того, Ромелу попал в топ-3 по количеству сыгранных поединков за один игровой год – больше только в Дзанетти (52) и Это'о (53), которые установили эти достижения в сезоне 2010/11.

Напомним, Интер победил Шахтер со счетом 5:0 и сыграет в финале с Севильей.

Интер разбомбил Шахтер и издевательски легко вышел в финал Лиги Европы