30-летний Ромелу Лукаку "переобулся" и после переговоров с Ювентусом снова обратился к Интеру.

Нападающий Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попытаться возобновить переговоры с Интером после провала при переговорах с Ювентусом. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что "нерадзурри" немедленно пресекли все попытки Лукаку "переобуться". В миланском клубе бельгийцу чётко дали понять, что после его предательства не заинтересованы в пролонгации отношений.

Согласно источнику, ответ Интера поставил Лукаку в неудобное положение. Он стал не нужен Челси и Интеру, но сам не хочет продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Ювентус не сможет подписать Ромелу из-за завышенных финансовых требований Челси.

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