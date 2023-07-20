30-річний Ромелу Лукаку "перевзувся" і після переговорів з Ювентусом знову звернувся до Інтера.

Нападник Челсі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку спробує відновити переговори з Інтером після провалу під час переговорів з Ювентусом. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що "нерадзуррі" негайно припинили всі спроби Лукаку "перевзутися". У міланському клубі бельгійцю чітко дали зрозуміти, що після його зради не зацікавлені в пролонгації відносин.

Згідно з джерелом, відповідь Інтера поставила Лукаку в незручне становище. Він став не потрібен Челсі та Інтеру, але сам не хоче продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії. Ювентус не зможе підписати Ромелу через завищені фінансові вимоги Челсі.

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