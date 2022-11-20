Бельгийцы будут вынуждены начинать чемпионат мира без своего лучшего форварда.

Ромелу Лукаку пропустит как минимум 2 матча группового этапа, информирует RMC Sport.

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Форвард Интера с травмой прибыл в расположение сборной и пока не может даже тренироваться. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес готовится играть против Канады (23 ноября) и Марокко (27-го) без 29-летнего нападающего. "Дьяволы" надеются, что Лукаку наберет форму хотя бы к третьему туру с хорватами (1 декабря) и потенциальному плей-офф.

Добавим, что именно Ромелу с 68 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

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