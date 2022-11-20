Бельгійці будуть змушені починати чемпіонат світу без свого найкращого форварда.

Ромелу Лукаку пропустить щонайменше 2 матчі групового етапу, інформує RMC Sport.

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Форвард Інтера з травмою прибув у розташування збірної і поки навіть не може тренуватися. Головний тренер бельгійців Роберто Мартінес готується грати проти Канади (23 листопада) і Марокко (27-го) без 29-річного нападника. "Дияволи" сподіваються, що Лукаку набере форму бодай до третього туру з хорватами (1 грудня) і потенційного плей-офф.

Додамо, що саме Ромелу з 68 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Бельгії.

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