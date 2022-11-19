Вингер Реала и сборной Бельгии Эден Азар не смог урегулировать вес даже перед одним из главных турниров своей карьеры.

Капитана "дьяволов" высмеяли после товарищеского матча против сборной Египта. Азар провел на поле 70 минут, но ничем полезным не запомнился.

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Физическая форма 31-летнего вингера вызывает большие вопросы. Пользователи соцсетей начали считать подбородки звезды и сколько пива нужно выпить для такого животика. Сразу вспомнилось, что в нынешнем сезоне Азар наиграл за Реал всего 230 минут, отличился одним голом и одним ассистом.

Сборная Бельгии стартует на чемпионате мира 23 ноября матчем против Канады, поэтому у Эдена есть еще несколько дней на исправление ситуации. Двое других участников группы F – Хорватия и Марокко.

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