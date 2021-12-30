"Когда я выхожу на поле, то хочу победить. Это значит все в Италии. Существует огромная разница по сравнению с футбольным подходом в Англии, поэтому здесь я могу сосредоточиться на том, что меня просят сделать. По тактике, то я не должен неправильно двигаться. Никогда.

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За последние пять месяцев я точно в списке пяти лучших нападающих в мире. Не буду говорить о других игроках, но я вижу себя там", – приводит слова Лукаку Football Italia.

Добавим, что Лукаку сыграл 18 матчей в текущем сезоне, отметился 15 голами и 2 ассистами. Правда, бельгиец не смог сделать ни одной результативного действия в поединках с Шахтером на групповом этапе ЛЧ.

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