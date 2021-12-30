“Коли я виходжу на поле, то хочу перемогти. Це означає все в Італії. Існує величезна різниця, порівняно з футбольним підходом в Англії, тому тут я можу зосередитися на тому, що мене просять зробити. Щодо тактики, то я не повинен неправильно рухатися. Ніколи.

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За останні п'ять місяців я точно в списку п'ятірки найкращих нападників у світі. Не буду говорити про інших гравців, але я бачу себе там", – наводить слова Лукаку Football Italia.

Додамо, що Лукаку зіграв 18 матчів у поточному сезоні, відзначився 15 голами та 2 асистами. Щоправда, бельгієць не зміг зробити жодної результативної дії в поєдинках з Шахтарем на груповому етапі ЛЧ.

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