"Он забил больше голов (в прошлом сезоне Серии А – прим.), но мы выиграли чемпионат Италии. Для меня было особенно важно выиграть этот титул. Это и было моей целью.

Бельгия – Португалия: Куртуа нагло сравнил себя с Роналду перед встречей на Евро

Я завидую дриблингу и удару Криштиану Роналду. В то же время я думаю, что он завидует моей силе и точности", – цитирует Лукаку Sky Sport Italia.

К слову, встреча сборных Португалии и Бельгии в рамках 1/8 финала Евро-2020 состоится уже сегодня, 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бельгия – Португалия: анонс матча 1/8 финала Евро-2020 – Роналду в шаге от исторического рекорда