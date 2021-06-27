Бельгия – Португалия

27 июня, 22:00. Севилья, Ла Картуха.

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Прямая трансляция на "Футбол 1" и ТРК Украина, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Именно эту пару считают едва ли не самой интересной в 1/8 финала, ведь действующий чемпион Европы встретится с лидером рейтинга ФИФА. Обе команды входят в число фаворитов турнира, а также демонстрируют результативную игру, забив по 7 голов в ворота соперников в течение группового этапа. Но если "красные дьяволы" выиграли все три поединка группы B и пропустили только один мяч (постаралась Дания), то Португалия лишь в последнем туре сумела занять третье место квартета F и выйти в плей-офф как одна из четырех лучших третьих команд.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины

Именно на разный уровень оппонентов Бельгии и Португалии стоит обращать внимание накануне поединка 1/8 финала. Соперниками команды Роберто Мартинеса были посредственные Россия с Финляндией (3:0 и 2:0 соответственно), а также Дания, которая отходила от жутких событий с Кристианом Эриксеном. В итоге – 3 прогнозируемые победы и только датчане смогли нанести Бельгии хотя бы какие-то проблемы, но все же проиграли 1:2.

У действующих чемпионов Европы был значительно сложнее квартет – в группе F Португалия разгромила Венгрию (3:0), уступила Германии (2:4) и расписала мировую с французами (2:2). Соответственно, если "селесао" на текущем чемпионате Европы уже привыкли играть против топ-соперников, то бельгийцы впервые встретятся с действительно мощным оппонентом. Евро-2020 – едва ли не последний шанс для звездного поколения Бельгии выиграть хоть что-то, ведь большинству лидеров бельгийцев уже под 30 лет, а для некоторых игроков (Вертонген, Мертенс, Вермален) этот турнир, скорее всего, станет последним в национальной команде.

Перед поединком 1/8 финала у Бельгии есть серьезный козырь. Команда Роберто Мартинеса отдыхала на 48 часов больше, ведь сыграла свой последний матч группового турнира еще в понедельник. Сантуш уже отметил, что этот фактор не в пользу Португалии, но действующие чемпионы Европы сделают все возможное, чтобы продолжить шествие за трофеем.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после выхода в плей-офф

Последний раз Бельгия и Португалия встречались в официальном матче еще в отборе на Евро-2008. Тогда "селесао" выиграли оба матча – 4:0 и 2:1. А вот товарищеский матч в 2018-м завершился нулевой ничьей. Интересно, что поединок на Ла Картуха станет первым матчем в истории противостояний команд в рамках финальной стадии чемпионата мира или Европы – ранее соперники встречались исключительно в спаррингах или в квалификации. В целом нынешние соперники сыграли между собой 18 матчей – 6 побед у Португалии, 5 раз выиграла Бельгия, а еще 7 раз команды разошлись миром.

Отдельно стоит отметить противостояние двух топ-бомбардиров – Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Личную борьбу в чемпионате Италии выиграл португалец, который стал лучшим бомбардиром Серии А. Правда, форвард Интера вряд ли грустил по этому поводу, ведь именно "нерадзурри" прервали 9-летнюю гегемонию туринского клуба и стали чемпионом Италии.

По итогам группового турнира Роналду забил 5 голов (3 с пенальти) и является лучшим бомбардиром как текущего Евро, так и в истории чемпионатов в целом. В активе Лукаку 3 точных удара. Что же, к сожалению, после финального свистка Феликса Брыха кто-то из этих двух фантастических нападающих попрощается с чемпионатом Европы. Отметим, что гол в ворота Бельгии сделает Криштиану единоличным рекордсменом мира по количеству голов в составе национальной сборной. Сейчас у Роналду и иранца Али Даеи по 109 забитых мячей.

К слову, победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет со сборной Италии, которая накануне оказалась сильнее Австрии.

Кадровая ситуация

Роберто Мартинес не может рассчитывать на Тимоти Кастаня. Защитник Лестера получил травму головы еще в стартовом матче турнира против России и выбыл до конца чемпионата. Вместо него на правом фланге обороны прописался Тома Менье, который проводит очень приличный турнир. Его дуэль против одноклубника по дортмундской Боруссии – Рафаэла Геррейро – обещает стать украшением поединка. Как и противостояние партнеров по Манчестер Сити – Кевина де Брюйне с одной стороны и Рубена Диаша с Бернарду Силвой с другой.

А вот у Фернанду Сантуша никаких потерь нет – все 26 футболистов "селесао" готовятся к противостоянию с де Брюйне и Ко. Данилу Перейра и Нелсон Семеду, которые столкнулись с определенными проблемами, вернулись в общую группу. Правда, за день до матча оба тренировались в облегченном режиме. Как и защитник лиссабонского Спортинга Нуну Мендеш, который тоже вернулся к занятиям с командой.

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Португалия

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, де Брюйне, Торган Азар – Феррейра-Карраско, Лукаку, Эден Азар.

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Данилу Перейра, Санчеш, Бруну Фернандеш – Бернарду Силва, Роналду, Жота.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (2:1 в экстра-тайме)

Предсказывать триумфатора в подобных противостояниях – довольно сложное и неблагодарное дело. Судьбу встречи могут решить мельчайшие детали. Букмекеры отдают предпочтение Бельгии – коэффициент на победу "красных дьяволов" в разных конторах составляет примерно 2.50, а вот на Португалию предлагают поставить за 3 и более.

Соперники довольно равные, но мы отдадим небольшое преимущество команде Роберто Мартинеса – правда, в дополнительное время. "Красные дьяволы" на фоне своего соперника выглядит более сбалансированным коллективом, даже с учетом уровня соперников, с которыми уже сыграли бельгийцы. Португалия слишком зависима от Роналду, который забил 5 из 7 мячей "селесао" на чемпионате Европы и отмечался в каждом матче группового турнира.

Именно более сбалансированная командная игра Бельгии во главе с де Брюйне и Лукаку (а еще есть Менье, Витсель, Феррейра-Карраско и братья Азары) в итоге должна перевесить фактор Криштиану Роналду. Тем более, что у бельгийцев было на 48 часов отдыха больше – в условиях насыщенного графика этот фактор часто имеет определяющее значение.

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