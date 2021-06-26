Бельгия – Португалия: Куртуа нагло сравнил себя с Роналду перед встречей на Евро
Голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением относительно 1/8 финала с Португалией, вспомнив о Криштиану Роналду.
"Наш план – остановить сборную Португалии. В этой команде далеко не один игрок. Роналду – лучший бомбардир чемпионата Европы и, очевидно, замечательный футболист.
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Однако, я считаю, что он остался тем самым игроком, которым был, когда я выступал за Атлетико. Я достиг большего прогресса", – приводит слова Куртуа Marca.
Матч Бельгия – Португалия будет сыгран 27 июня в Севилье. Победитель этой игры в четвертьфинале Евро-2020 будет противостоять победителю пары Италия – Австрия.
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