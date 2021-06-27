"Він забив більше голів (у минулому сезоні Серії А – прим.), але ми виграли чемпіонат Італії. Для мене було особливо важливо виграти цей титул. Це і було моєю метою.

Бельгія – Португалія: Куртуа нахабно порівняв себе з Роналду перед зустріччю на Євро

Я заздрю ​​дриблінгу та удару Кріштіану Роналду. Водночас я думаю, що він заздрить моїй силі і точності", – цитує Лукаку Sky Sport Italia.

До слова, зустріч збірних Португалії та Бельгії в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться вже сьогодні, 27 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Бельгія – Португалія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020 – Роналду за крок від історичного рекорду