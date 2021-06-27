Лукаку знайшов причини, чому він та Роналду заздрять один одному
Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку порівняв себе з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду.
"Він забив більше голів (у минулому сезоні Серії А – прим.), але ми виграли чемпіонат Італії. Для мене було особливо важливо виграти цей титул. Це і було моєю метою.
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Я заздрю дриблінгу та удару Кріштіану Роналду. Водночас я думаю, що він заздрить моїй силі і точності", – цитує Лукаку Sky Sport Italia.
До слова, зустріч збірних Португалії та Бельгії в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться вже сьогодні, 27 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
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