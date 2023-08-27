Маурисио Почеттино не рассчитывает на бельгийца и даже не допускает к тренировкам с первой командой. Переход в Интер сорвался, поскольку Ромелу Лукаку вел переговоры с Ювентусом, который так и не прислал предложение Челси.

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Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "синие" согласовали детали трансфера с Ромой. Римский клуб заплатит за аренду игрока от 8 до 9 миллионов фунтов. Ромелу Лукаку придется снизить свою зарплату примерно до 7 млн.

Бельгиец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за Интер. Вместе с миланской командой он дошел до финала Лиги чемпионов, в котором не удалось одержать победу над Манчестер Сити. В активе Лукаку 37 матчей за Интер в сезоне 2022/23, в которых он забил 14 голов и оформил семь ассистов.

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