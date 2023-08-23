Нападающий Челси Ромелу Лукаку до сих пор не определился со своей судьбой.

Бельгиец поддерживает форму в составе Челси U-21, но не сможет рассчитывать остаться в лондонском клубе, сообщает The Telegraph.

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"Синие" намерены лишь продать Лукаку, который этим летом отказался от трансфера в Саудовскую Аравию и в Интер. Правда, единственный клуб, который имеет интерес к Ромелу, – Ювентус. Туринцам для этого необходимо попрощаться с Душаном Влаховичем.

Прошлый сезон Лукаку провел в составе Интера, сыграв в 37 матчах и записав в свой актив 14 голов и 7 ассистов. Transfermarkt оценивает Ромелу в 40 млн евро.

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