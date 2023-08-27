Маурісіо Почеттіно не розраховує на бельгійця і навіть не допускає до тренувань з першою командою. Перехід в Інтер зірвався, оскільки Ромелу Лукаку вів перемовини з Ювентусом, який так і не надіслав пропозицію Челсі.

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Як повідомляє журналіст Метт Лоу, "сині" узгодили деталі трансферу з Ромою. Римський клуб заплатить за оренду гравця від 8 до 9 мільйонів фунтів. Ромелу Лукаку доведеться знизити свою зарплатню приблизно до 7 млн.

Бельгієць в минулому сезоні виступав на правах оренди за Інтер. Разом з міланською командою він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому не вдалося здобути перемогу над Манчестер Сіті. В активі Лукаку 37 матчів за Інтер в сезоні 2022/23, в яких він забив 14 голів та оформив сім асистів.

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