Лука Зидан отправится в аренду – Лунин станет вторым голкипером Реала

Голкипер Реала Лука Зидан, вероятно, покинет мадридцев этим летом, Андрей Лунин займет место дублера Куртуа.

У 21-летнего сына главного тренера есть несколько предложений от клубов Сегунды, а Фуенлабрада уже отправила в Реал запрос об аренде футболиста. Сам Зидан также хочет отправиться в другой клуб в поисках игровой практики.

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Таким образом в мадридском клубе останется три голкипера: Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Кейлор Навас, которого "сливочные" планируют продать этим летом.

Поэтому в следующем сезоне основным вратарем Реала будет бельгийский голкипер, а место его дублера займет украинец Андрей Лунин, сообщает Marca.

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