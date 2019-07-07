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Лука Зідан вирушить в оренду – Лунін стане другим голкіпером Реала

12:12 426 Читать на русском
Лука Зідан вирушить в оренду – Лунін стане другим голкіпером Реала
Люка Зідан / Marca

Голкіпер Реала Лука Зідан, ймовірно, покине мадридців цього літа, Андрій Лунін посяде місце дублера Куртуа.

У 21-річного сина головного тренера є кілька пропозицій від клубів Сегунди, а Фуенлабрада вже відправила у Реал запит щодо оренди футболіста. Сам Зідан також хоче вирушити у інший клуб в пошуках ігрової практики.

Лунін поїде з Реалом у передсезонний тур, а Леганес хоче ще раз орендувати українця без гарантій

Таким чином в мадридському клубі залишиться три голкіпери: Тібо Куртуа, Андрій Лунін та Кейлор Навас, якого "вершкові" планують продати цього літа.

Відтак, у наступному сезоні основним воротарем Реала буде бельгійський голкіпер, а місце його дублера посяде українець Андрій Лунін, повідомляє Marca.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро

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