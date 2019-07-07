Лука Зідан вирушить в оренду – Лунін стане другим голкіпером Реала

Голкіпер Реала Лука Зідан, ймовірно, покине мадридців цього літа, Андрій Лунін посяде місце дублера Куртуа.

У 21-річного сина головного тренера є кілька пропозицій від клубів Сегунди, а Фуенлабрада вже відправила у Реал запит щодо оренди футболіста. Сам Зідан також хоче вирушити у інший клуб в пошуках ігрової практики.

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Таким чином в мадридському клубі залишиться три голкіпери: Тібо Куртуа, Андрій Лунін та Кейлор Навас, якого "вершкові" планують продати цього літа.

Відтак, у наступному сезоні основним воротарем Реала буде бельгійський голкіпер, а місце його дублера посяде українець Андрій Лунін, повідомляє Marca.

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