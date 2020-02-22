Луизао рассказал, почему Бенфика отдала в аренду экс-форварда Шахтера Феррейру

Директор по международным связям Бенфики Луизао рассказал, что стало причиной ухода из клуба аргентинского форварда Факундо Феррейры.

"Факундо – игрок высокого уровня. Иногда футболист может потеряться после трансфера. На мой взгляд, в один момент Феррейра потерял мотивацию. Поэтому пришлось отдать его в аренду (Феррейра выступает за Эспаньол – прим), чтобы он поднялся к ритму, который нужен клубу", – сказал Луизао Youtube-каналу Бомбардир.

Шахтер – Бенфика: Серви уверен в итоговой победе над "горняками"

Напомним, Феррейра перешел в Бенфику летом 2018 года после окончания его контракта с Шахтером. В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "орлов" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Арендное соглашение Бенфики с Эспаньолом рассчитано до лета.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки