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Луизао рассказал, почему Бенфика отдала в аренду экс-форварда Шахтера Феррейру

16:19 37 Читати українською
Луизао рассказал, почему Бенфика отдала в аренду экс-форварда Шахтера Феррейру
Факундо Феррейра / A Bola

Директор по международным связям Бенфики Луизао рассказал, что стало причиной ухода из клуба аргентинского форварда Факундо Феррейры.

"Факундо – игрок высокого уровня. Иногда футболист может потеряться после трансфера. На мой взгляд, в один момент Феррейра потерял мотивацию. Поэтому пришлось отдать его в аренду (Феррейра выступает за Эспаньол – прим), чтобы он поднялся к ритму, который нужен клубу", – сказал Луизао Youtube-каналу Бомбардир.

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Напомним, Феррейра перешел в Бенфику летом 2018 года после окончания его контракта с Шахтером. В прошлом сезоне аргентинец сыграл за "орлов" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Арендное соглашение Бенфики с Эспаньолом рассчитано до лета.

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Луизао Луизао Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Португалия
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