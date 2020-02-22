toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Португалія
ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Луїзао розповів, чому Бенфіка віддала в оренду екс-форварда Шахтаря Феррейру

16:17 365 Читать на русском
Луїзао розповів, чому Бенфіка віддала в оренду екс-форварда Шахтаря Феррейру
Факундо Феррейра / A Bola

Директор з міжнародних зв'язків Бенфіки Луїзао розповів, що стало причиною відходу з клубу аргентинського форварда Факундо Феррейри.

"Факундо – гравець високого рівня. Іноді футболіст може загубитися після трансферу. На мій погляд, в один момент Феррейра втратив мотивацію. Тому довелося віддати його в оренду (Феррейра виступає за Еспаньйол, – прим), щоб він піднявся до ритму, який потрібен клубу", – сказав Луїзао Youtube-каналу Бомбардир.

Шахтар – Бенфіка: Серві впевнений у підсумковій перемозі над "гірниками"

Нагадаємо, Факундо Феррейра перейшов у Бенфіку влітку 2018 року після закінчення його контракту з Шахтарем. В минулому сезоні аргентинець зіграв за "орлів" 8 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Орендна угода Бенфіки з Еспаньйолом розрахована до літа.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки

blog_ava
Мілевський: Дивлюсь з балкона – мій Maserati горить
09:25
2709
Теги
Луїзао Луїзао Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
хв
Динамо
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук