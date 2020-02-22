Луїзао розповів, чому Бенфіка віддала в оренду екс-форварда Шахтаря Феррейру

Директор з міжнародних зв'язків Бенфіки Луїзао розповів, що стало причиною відходу з клубу аргентинського форварда Факундо Феррейри.

"Факундо – гравець високого рівня. Іноді футболіст може загубитися після трансферу. На мій погляд, в один момент Феррейра втратив мотивацію. Тому довелося віддати його в оренду (Феррейра виступає за Еспаньйол, – прим), щоб він піднявся до ритму, який потрібен клубу", – сказав Луїзао Youtube-каналу Бомбардир.

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Нагадаємо, Факундо Феррейра перейшов у Бенфіку влітку 2018 року після закінчення його контракту з Шахтарем. В минулому сезоні аргентинець зіграв за "орлів" 8 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Орендна угода Бенфіки з Еспаньйолом розрахована до літа.

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