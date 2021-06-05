Найочікуваніша подія останніх трьох років – Євро-2020 – стартує вже через 5 днів. "Футбол 24" продовжує знайомство з учасниками континентальної першості. Далі – квартет E, де виступатимуть Іспанія, Польща, Швеція та Словаччина.

Євро-2020, Група E. Розклад матчів:

Польща – Словаччина – 14 червня, 19:00 (Санкт-Петербург)

Іспанія – Швеція – 14 червня, 22:00 (Севілья)

Швеція – Словаччина – 18 червня, 16:00 (Санкт-Петербург)

Іспанія – Польща – 19 червня, 22:00 (Севілья)

Словаччина – Іспанія – 23 червня, 19:00 (Севілья)

Швеція – Польща – 23 червня, 19:00 (Санкт-Петербург)

Іспанія

Рейтинг ФІФА: 6 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: золото (1964, 2008, 2012)

Головний тренер: Луїс Енріке

Капітан: Серхіо Бускетс

Ключовий гравець: Жерар Морено

Іспанія залишається єдиною командою в історії, що захистила титул континентального чемпіона. Переможний цикл революційної “тікі-таки” завершився київським погромом італійців у фіналі Євро-2012 (4:0). То був останній великий успіх так званого “покоління-80” (Хаві, Іньєста, Торрес чи Рамос). Вони виграли геть усе, включно з чемпіонатом світу-2010.

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Після цього “Червону Фурію” очікував серйозний спад: команда зганьбилася на бразильському Мундіалі, не вийшовши з групи, а потім з тріском провалила ще два великі форуми. У обох випадках “Ла Роха” припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу. На Євро-2016 підопічні легендарного "Лісника" Дель Боске не знайшли аргументів для “Скуадри Адзурри” (0:2). Та це ще дрібниці у порівнянні з російським ЧС – після скандального звільнення Лопетегі піренейці пробили дно, поступившись господарями турніру в серії пенальті.

Луїс Енріке, який повернувся до керма збірної Іспанії у листопаді 2019-го, все ще перебуває у пошуках оптимального складу. Революція затягується через болючу зміну поколінь. Команда не має яскраво вираженого лідера. Серхіо Рамос пропустить Євро-2020 через проблеми зі здоров’ям, хоча мадридська преса у всьому шукає підступ. “У заявці не знайшлося місця жодному представнику Реала через барселонське минуле Лучо”, – обурюється редактор AS Томас Ронсеро. Насправді ж тренер не хотів ризикувати. “Рамос збирався грати за будь-яких умов, навіть з незалікованою травмою. Луїс Енріке знав про це”, – розповідає давній соратник астурійського фахівця – Хуан Карлос Унсуе.

Оновлена “Ла Роха” – це сплав молоді та досвіду. Ферран, Адама, Пау, Ольмо, Педрі, той же Оярсабаль дебютують на великому форумі. Натомість Бускетс, Альба, Коке, Тьягу й Де Хеа отримають чи не останній шанс гучно грюкнути дверима. Головна зброя команди – снайпер Вільяреала Жерар Морено, який наколотив 30 м’ячів у минулому сезоні. А ще іспанці дуже вчасно натуралізували захисника Манчестер Сіті Емеріка Ляпорта. Цей “трансфер” відкриває перед Лучо нові горизонти.

Польща

Рейтинг ФІФА: 19 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2016)

Головний тренер: Паулу Соуза

Капітан: Роберт Лєвандовскі

Ключовий гравець: Роберт Лєвандовскі

Наші західні сусіди не можуть похвалитися значними здобутками на європейських форумах. Вони двічі завойовували бронзові медалі ЧС (1974, 1984), натомість з Євро – якось не клеїться. Найбільше досягнення – чвертьфінал у 2016-му. Головний архітектор тієї команди – Адам Навалка – покинув національну збірну після невдалого для поляків ЧС-2018. “Кадра” не вийшла з посередньої групи (Колумбія, Японія Сенегал), а сам наставник відмовився продовжувати контракт.

Польща гарно провела кваліфікацію до Євро-2020 під керівництвом Єжи Бженчека, випередивши, зокрема, міцних австрійців на 6 очок. Утім, невиразна гра в еліті Ліги націй (3 місце) та заочний конфлікт тренера з найбільшою зіркою – Лєвандовскі – змусили Польський футбольний союз (PZPN) вдатися до радикальних заходів. Провальний поєдинок з італійцями (0:2) фактично коштував Бженчеку посади. Лєвандовскі увірвався терпець. “Ми не створили жодної гольової ситуації. Наша тактика не працювала. Складно грати, коли мало що виходить. Ми навіть не пробували їм нашкодити", – вибухнув форвард Баварії. Відставка коуча була питанням часу, PZPN став на бік капітана.

Сумнівна рокіровка на тренерському містку за 5 місяців до Євро багатьом здалася помилкою. Екс-керманич Фіорентини, Бордо і ще цілого ряду європейських клубів – Паулу Соуза – демонструє посередні результати у кваліфікації ЧС: виїзна нічия з угорцями (3:3), поразка на Вемблі (1:2), сіра, попри розгром, перемога над Андоррою (3:0). Зрештою нещодавня зустріч з росіянами (1:1) теж розчарувала. “Аналізуючи роботи Соузи, мені здається, що він більше – менеджер, а не тренер”, – зазначає коментатор Матеуш Борек.

Склад “Кадри” традиційно переповнений якісними легіонерами з топ-ліг. Лєвандовскі, Кліх, Крихов’як, Щенсни, Зєлінскі, Мілік та Глік спробують виконати завдання мінімум португальського штабу – плей-офф. Єдина суттєва втрата у поляків – травмований Кшиштоф Пйонтек.

Швеція

Рейтинг ФІФА: 20 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: півфінал (1992)

Головний тренер: Янне Андерссон

Капітан: Себастьян Ларссон

Ключовий гравець: Еміль Форсберг

Останні успіхи збірної Швеції пов’язані з іменем Янне Андерссона, який очолив команду в кінці 2016-го. Спочатку скандинави вперше за 12 років пробилися у фінальну частину ЧС, а згодом наробили галасу в дебютному розіграші Ліги націй, вигравши групу з Росією і Туреччиною. У відборі до Євро-2020 “синьо-жовті” фінішували другими, після іспанців.

Відразу 10 нових виконавців з’явилися у заявці “Тре Крунур”, якщо порівнювати з російським Мундіалем. 39-річний Златан Ібрагімовіч міг стати 11-м, але невчасно пошкодив коліно. Зазначимо, що атака шведів вражає і без зірки Мілана. Взяти хоча б молодого Ісака, який видав прекрасний сезон у Сан-Себастьяі – 17 голів у 34-х матчах Ла Ліги. Деян Кулусевскі закріпився в основі Юве (4+3), а син легендарного Хенріка Ларссона, Джордан, запалював у РФПЛ. 15 м’ячів молодого форварда допомогли Спартаку пробитися до ЛЧ.

Лідером “синьо-жовтих” залишається хавбек німецького Лейпцига Еміль Форсберг. Після трансферу Тімо Вернера у Челсі 29-річний футболіст набрав чудову форму. Ба більше, у сезоні 2020/21 він перевершив свого зіркового екс-партнера за голами у лізі – 7:6. Утім, шведи – це не лише атака. Традиційно хороша організація гри в обороні (ветерани Лустіг і Даніельссон – досі в порядку) та збалансованість у всіх лініях перетворюють скандинавів у неприємного суперника для будь-кого.

Словаччина

Рейтинг ФІФА: 34 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2016)

Головний тренер: Штефан Тарковіч

Капітан: Марек Гамшік

Ключовий гравець: Марек Гамшік

Словаччина пробилася на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй. “Cоколи” перестріляли Ірландію в серії пенальті, а згодом не менш драматично впоралися з Північною Ірландією завдяки голу в екстра-таймі. Штефан Тарковіч – не нове обличчя в національній збірній. Колишній асистент вдруге у кар’єрі виконував обов’язки головного тренера після жовтневої відставки Павела Гапала. У грудні 2020-го йому нарешті запропонували повноцінний контракт. Цікаво, що на Євро-2016 Тарковіч працював у штабі Яна Козака, який вивів словаків у плей-офф.

Під керівництвом 48-річного фахівця збірна Словаччини провела шість матчів, обігравши зокрема Росію та Шотландію. Марек Гамшік – душа та серце цієї команди. Легенда італійського Наполі залишається ключовою фігурую “соколів” у середній лінії. Після несподіваного вояжу в Піднебесну (2019) він дограє за шведський Гетеборг. У свої 33 містер ірокез продовжує демонструвати якісний футбол. Гамшік взяв участь у всіх матчах відбору Євро-2020, ставши найрезультативнішим гравцем Словаччини (3 голи, 1 асист).

Мареку, як і раніше, допомагають перевірені бійці: новоспечений чемпіон кальчо та найдорожчий словацький футболіст Мілан Шкріняр (60 млн євро), Станіслав Лоботка, Юрай Куцка, Роберт Мак або Ондрей Дуда. Крім цього, експерти виділяють 18-річного вінгера Гронінгена Томаша Суслова. Мегаталановитий проспект став відкриттям сезону у Нідерландах – 28 матчів, 2 м’ячі та 5 асистів. "Я пообіцяв батькові, що якось зіграю разом з Гамшіком", – заявив тінейджер в інтерв’ю прес-службі УЄФА. Євро для нього – прекрасна можливість заявити про себе на повний голос.

Прогноз "Футбол 24" для групи E

Іспанія – безапеляційний фаворит групи навіть з чималими кадровими проблемами. Світовий клас окремих виконавців мав би забезпечити “Червоній Фурії” першу сходинку зі стовідсотковим результатом. Тим паче, команда Луїса Енріке громила тих же шведів у відборі на Євро (3:0). Щоправда, відсутність багаторічного лідера і капітана – Серхіо Рамоса – може зіграти з піренейцями злий жарт. “Ла Роха” залишилась без сильного вожака, який не дозволяє опустити руки в патовій ситуації. Поляки та шведи, вочевидь, розіграють між собою другу сходинку. “Кадра” має серйозний козир – Роберт Лєвандовскі здатен самотужки вирішувати долю матчів. Чинний “The Best” перебуває на космічну рівні. Словаччина – явний андердог квартету.

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