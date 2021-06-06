Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс подхватил COVID-19 после поединка с Португалией.

Хавбек уже оказался на самоизоляции, а сама сборная Испании отменила и перенесла все запланированные мероприятия, чтобы предотвратить распространение COVID-19, сообщает Marca.

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"Фурия Роха" определилась с судьбой товарищеского матча против Литвы – вместо национальной команды соперником литовцев станет Испания U-21.

К слову, Евро-2020 для Испании начнется 14 июня – первым противником пиренейцев станет сборная Швеции. Другими соперниками в группе E стали Словакия и Польша.

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