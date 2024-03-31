Лига 1, 27 тур

Марсель – ПСЖ – 0:1

Голы: Витинья, 53, Рамуш, 85

Удаление: Беральдо, 40 (ПСЖ)

Эффект после смены тренера постепенно выветрился. Последние два матча Марсель проиграл, но сегодня был особенный день – Ле Класик. Для ПСЖ этот матч настолько большого значения не имел. Турнирная ситуация такова, что за выездное поражение в Провансе никто бы не критиковал.

Где-то так гости и начали матч. Обамеянг и компания изрядно кромсали оборону соперника. Не хватало только гола. В конце первого тайма уже и парижане помогли. Беральдо заработал прямую красную карточку. Эпизод очень неоднозначный. Арбитр сначала показал желтую Эрнандесу, но после просмотра повтора установил настоящего виновника и ужесточил наказание.

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Даже против Марселя ПСЖ не боялся атаковать в меньшинстве, и уже на старте второго тайма удалось забить. Витинья и Дембеле классно разобрались в пределах чужой штрафной, гол в активе португальца. Хозяева довольно быстро отыгрались. После прорыва Харита очень мощный удар получился у Верету. Однако его не засчитали, потому что Энрике якобы мешал Доннарумме, находясь в офсайде.

Следующим заметным событием в матче стала замена Мбаппе. Француз в который раз не сдерживал эмоций, показав, что ему такое отношение не нравится, мягко говоря. Но как же Луис Энрике угадал с заменами. Игроки, которые вышли, при поддержке Хакими создали еще один гол. Асенсио ассистировал, Рамуш забил.

Многочисленные атаки Марселя не были безнадежными, но феноменальную игру провел Доннарумма. Итальянский голкипер не раз по-настоящему спасал свою команду. В конце концов, ПСЖ одержал победу и закрепился на вершине турнирной таблицы Лиги 1. Марсель не воспользовался неудачами конкурентов, оставшись седьмым.