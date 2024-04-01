ПСЖ в меньшинстве обыграл Марсель, но Мбаппе не сумел проявить себя. Ни одного удара, лишь один ключевой пас. На 65-й минуте тренер снял главную звезду с игры – Килиан не сдерживал негативных эмоций.

ПСЖ разбил Марсель, более тайма играя в меньшинстве – Мбаппе разгневала замена, арбитр давал карточки не тем игрокам

"Мне все равно, если люди не согласны с моим решением. Каждую неделю играет одна и та же пластинка, одна и та же пластинка. Скучно.

Я тренер и я принимаю решения. Стараюсь работать на пользу ПСЖ и буду делать так до последнего дня в Париже", – сказал после матча Луис Энрике.

Напомним, что Мбаппе летом покинет ПСЖ и перейдет, скорее всего, в Реал. Тренер регулярно заменяет 25-летнего форварда, чтобы "научить команду играть без него" к следующему сезону.