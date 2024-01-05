Луис Энрике определился с главной целью на зимнее трансферное окно. Испанский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараеса.

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Как сообщает Marca, во время матчей против английского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов бразилец очень впечатлил Луиса Энрике своей техникой.

Бруно Гимараес только в октябре продлил соглашение с Ньюкаслом до 2028 года. В контракте полузащитника прописана клаусула, которая составляет 115 миллионов евро. Отмечается, что именно такую сумму могут требовать "сороки". Гимараес уже был на радаре ПСЖ, когда выступал за Лион, но тогда парижане не решились на трансфер.

Напомним, что бразилец принимал участие в обоих матчах Лиги чемпионов против французов. Гимараес приложил руку к унижению ПСЖ (4:1) в первой игре, ассистировав Берну при втором голе.

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